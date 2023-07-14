Песков назвал чрезмерными опасения некоторых экспертов насчет закона о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все обращения были экспертно проработаны в Думе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что некоторые эксперты высказывают излишние опасения насчет будущей реализации закона о запрете смены пола. Представитель Кремля обратил внимание, что все нюансы уже были проработаны в парламенте.

"Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. И на эти вопросы были даны ответы. Поэтому в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Там все оговорки сделаны", - заметил Песков, комментируя эту публикацию.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что накануне второго чтения документа в Госдуме юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект. По информации издания, они указывали, что "предложенные поправки нарушают право на жизнь и медпомощь", и просили снять документ с рассмотрения.