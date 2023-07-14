Кремль считает несправедливой позицию МОК по российским и белорусским олимпийцам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает категорически против политизации спорта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК), который не планирует в этом месяце приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже, несправедлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

"Мы не считаем его (решение МОК - прим. ТАСС) справедливым", - сказал представитель Кремля. По его словам, РФ выступает категорически против политизации спорта. "И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК", - подчеркнул Песков.

МОК 28 марта рекомендовал допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.