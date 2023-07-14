В Москве 15 июля пройдет финал конкурса профмастерства среди водителей автобусов

Зрители смогут узнать, как стать частью команды Московского транспорта, а специалисты по найму расскажут о вакансии водителя и других специальностях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов проведут в столице 15 июля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В эту субботу пройдет финал городского конкурса профмастерства "Московские мастера" среди водителей автобусов. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что 35 водителей автобусов будут бороться за звание лучшего в скоростном маневрировании по площадке. А зрители смогут узнать, как стать частью команды Московского транспорта", - значится в сообщении.

Так, специалисты по найму расскажут о вакансии водителя и других специальностях ГУП "Мосгортранс".

"Ждем вас 15 июля с 10:00 до 16:30 в электробусном парке "Митино" по адресу: ул. Зенитчиков, 2 (вход со стороны ул. Зенитчиков)", - заключили в пресс-службе.