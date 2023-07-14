В Подмосковье спасли мужчину с разрывом пищевода из-за переедания

Операция заняла восемь часов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Врачи Видновской больницы спасли 40-летнего мужчину, у которого был выявлен спонтанный разрыв пищевода из-за переедания. После проведенного комплекса медицинских действий пациент был выписан на амбулаторное лечение, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"В Видновскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен 40-летний мужчина с жалобами на загрудинную боль и рвоту. После проведенного обследования врачи выявили у него спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы - нагноения плевральный полости. Такое состояние возникло у мужчины из-за переедания и грозило ему летальным исходом", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал заместитель главврача больницы по медицинской части Константин Хадиков, первым этапом пациенту удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. "Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно и заняла 8 часов", - привели в министерстве слова Хадикова.

Отмечается, что в настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение. Через несколько месяцев ему предстоит реконструктивная операция по созданию искусственного пищевода, который будет формироваться из части кишечника или желудка.