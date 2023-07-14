В Калмыкии 15 июля прогнозируют усиление ветра до 23 м/с

Возможно возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций

ЭЛИСТА, 14 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии предупредило жителей региона об усилении западного ветра в субботу, порывы могут достигать 23 м/с. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 20 м/с характеризуется как шторм. "По данным Калмыцкого ЦГМС, 15 июля местами по республике ожидается усиление западного ветра с порывами до 18-23 м/с",- говорится в сообщении.

Прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций. Опасность также могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром, добавили в ведомстве.