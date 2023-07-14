В Новосибирске суд отклонил жалобу собственника незаконной свалки у аэропорта Толмачево

Доводы апелляционной жалобы представителя компании были отклонены, так как они основаны на неправильном толковании норм материального и процессуального права

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Новосибирске оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании "Водолей" на решение Коченевского районного суда о ликвидации полигона твердых бытовых отходов в непосредственной близости с аэропортом Толмачево и прекращении деятельности по размещению отходов IV класса опасности. Об этом сообщается в группе "ВКонтакте" судов общей юрисдикции региона.

Доводы апелляционной жалобы представителя компании были отклонены, так как они основаны на неправильном толковании норм материального и процессуального права, противоречат правильно установленным судом обстоятельствам дела. Мусорный полигон должен прекратить размещать новые твердые бытовые отходы до 29 июля 2023 года.

В марте Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов, который находится в 15-километровой зоне приаэродромной территории аэропорта Толмачево. Экспертиза показала, что большое скопление птиц на полигоне, где есть в том числе пищевые отходы, угрожает безопасности полетов. В апреле компания подала апелляционную жалобу на решение суда. По ее мнению, закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, так как это единственное подобное место для сбора отходов в районе. "Решение суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО "Водолей" - без удовлетворения", - говорится в сообщении.