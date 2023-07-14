В Москве экоцентр "Конный двор" посетили более 140 тыс. гостей с 2014 года

На мероприятиях экоцентра можно познакомиться с природой лесопарка, узнать множество фактов о местных животных и растениях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 140 тыс. гостей посетили с 2014 года эколого-просветительский центр "Конный двор" в Терлецком лесопарке, входящем в состав природно-исторического парка "Измайлово" в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"За последние девять лет работы - со дня основания ГПБУ "Мосприрода" в 2014 году - проведено порядка 9 тыс. эколого-просветительских мероприятий. За это же время экоцентр "Конный двор" посетили более 140 тыс. человек. Так как экоцентр неразрывно связан с территорией Терлецкого лесопарка, в любое время года большая часть эколого-просветительских экскурсий и квестов проходит именно на природной территории. Посетители знакомятся с комплексом старинных прудов, уникальной старовозрастной дубравой и местными обитателями", - говорится в сообщении.

На мероприятиях можно познакомиться с природой лесопарка, узнать множество фактов о местных животных и растениях.

С эколого-просветительской целью на базе экоцентра на регулярной основе организованы экологические акции "Добрые крышечки", "Полезный книговорот", приносящие при этом реальные результаты. В 2022-2023 годах в рамках проекта "Добрые крышечки" собрано около тонны пластиковых крышек.

Кроме того, в экоцентре установлен контейнер для сбора старой обуви, которая передается на переработку в рамках проекта "Добробувь". За время работы пункта было собрано порядка 850 кг обуви.