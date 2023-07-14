Глава тбилисской клиники заявил, что польские врачи одобрили методы лечения Саакашвили

По словам Зураба Чхаидзе, единственной рекомендацией с их стороны была одна из процедур, которую врачи медучреждения ранее предлагали экс-президенту Грузии, однако он отказался ее проходить

ТБИЛИСИ, 14 июля. /ТАСС/. Врачи из Польши, посетившие в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, одобрили методы лечения бывшего главы государства. Об этом сообщил клинический директор клиники Зураб Чхаидзе.

"Встреча была очень предметной, коллегиальной, мы обсудили вопросы здоровья пациента, они ознакомились с историей болезни, увидели все исследования. Они полностью согласились с нашей тактикой лечения, нашими исследованиями, результатами исследований", - сказал Чхаидзе журналистам.

По его словам, двое польских врачей на протяжении восьми часов находились в среду в клинике. Единственной рекомендацией с их стороны, как отметил Чхаидзе, была одна из процедур, которую врачи медучреждения ранее предлагали Саакашвили, однако он отказался ее проходить. Речи о назначении новых исследований со стороны польских специалистов не было. Чхаидзе также сообщил, что один из прибывших в Грузию врачей - нейрохирург, другой - специалист по внутренней медицине, обладающий также сертификатом в области токсикологии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду сообщил, что отправил врачей в Грузии для обследования Саакашвили. Врачи находились в клинике "Вивамед" в среду до позднего вечера и покинули ее, не предоставив комментариев.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в ноябре 2022 года предложил семье Саакашвили пригласить в страну любого зарубежного врача, если они не доверяют грузинским специалистам. Мать Саакашвили Гиули Аласания заявляла ранее, что польские врачи готовы к отправке в Грузию, но им не дают в Тбилиси соответствующее разрешение. По словам Брегадзе, семья экс-президента поздно обратилась с соответствующим письмом.