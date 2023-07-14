На подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма образовалась двухчасовая пробка

Проезда ждут 395 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Двухчасовая пробка образовалась к обеду в пятницу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Проезда ждут 395 машин, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"13:00, со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 395 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу очередь из более чем 200 автомобилей наблюдалась со стороны Краснодарского края, со стороны Крыма в очереди стояло 130 машин.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также проведения досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. Власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля.