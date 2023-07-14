Директор Ивана Краско рассказал о состоянии артиста

По словам Вячеслава Смородинова, оно стабильно тяжелое, ухудшения нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Состояние народного артиста России Ивана Краско, который в четверг был экстренно госпитализирован и перенес операцию, оценивается как стабильно тяжелое, он пока остается в реанимации. Об этом ТАСС сообщил в пятницу концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

"Состояние стабильно тяжелое. Температура - 36,6. В реанимации", - сказал собеседник агентства.

Сын актера Федор Краско сообщил ТАСС, что "состояние [Ивана Краско] не ухудшалось". Ранее он отмечал, что в пятницу Краско могут перевести из реанимации в обычную палату, но, по его словам, "просто, возможно, недопонимание небольшое". "Видимо, что-то сказали про перевод в палату, но по сути не собирались переводить пока", - добавил он.

Как ранее рассказал агентству Смородинов, Краско стало плохо, когда он находился на даче. Он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию. По словам Смородинова, ухудшение самочувствия актера могло быть связано с последствиями перенесенного инсульта.