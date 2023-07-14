Рахмон поручил увеличить скорость интернета в Таджикистане

По данным портала Speedtest, Таджикистан находится на 133-м месте из 140 по скорости мобильного интернета и на 133-м месте из 181 по скорости доступа в сеть по кабелю

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству республики обеспечить высокую скорость интернет-соединения и приемлемые цены на доступ в сеть. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Эмомали Рахмон дал конкретные поручения и указания правительству страны, исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан, министерствам, государственным ведомствам и исполнительному органу государственной власти города Душанбе по <...> обеспечению высокой скорости Интернета и доступности цен для развития цифровой экономики", - говорится в сообщении по итогам совещания, которое президент провел в пятницу.

Также на совещании Рахмон поручил чиновникам привлекать больше инвестиций в страну для реализации приоритетных проектов, обеспечить исполнение госбюджета и развивать производственные предприятия, а также добиться обеспечения макроэкономических показателей государства. Ранее в Нацбанке Таджикистана сообщали, что в I полугодии 2023 года ВВП превысил 54,2 млрд сомони (около $5 млрд), а его реальный рост составил 8,3%.

По данным портала Speedtest, который составляет рейтинг скорости интернета в государствах, Таджикистан находится на 133-м месте из 140 по скорости мобильного интернета и на 133-м месте из 181 по скорости доступа в сеть по кабелю.