Глава МЧС обещал решить вопрос нехватки водолазов и кинологов в Мордовии

В регионе Александр Куренков посетил центр управления в кризисных ситуациях, где ознакомился с повседневной деятельностью сотрудников и техническим оснащением помещений

САРАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков пообещал решить вопрос нехватки водолазов и кинологов в региональном главке ведомства в Мордовии. Об этом он заявил в пятницу в ходе рабочей поездки в Мордовию, где оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры и готовность подразделений к реагированию.

"Пускай это [подразделение водолазов и кинологов] будет в нашем центре тоже. Нам нужны и кинологи, и водолазы. Нам все нужно, я думаю, что решение примем", - сказал глава МЧС.

Куренков посетил центр управления в кризисных ситуациях, где ознакомился с повседневной деятельностью сотрудников и техническим оснащением помещений. Он отметил важность развития навыков и умений специалистов, что позволяет решать качественно и своевременно задачи по оперативному реагированию на ЧС и происшествия. Со своей стороны руководитель регионального главка МЧС Сергей Репин отметил, что в области созданы замечательные условия для работы. "Мы сейчас полностью соответствуем требованиям МЧС России, даже ведем соответствующие разработки с университетом. Наполняем, делаем свои карты риска, характерные именно для Мордовии", - отметил он.

Кроме того, в рамках поездки глава МЧС ознакомился с инфраструктурой саранского пожарно-спасательного отряда и осмотрел аэромобильную группировку. Были отмечены ведомственными наградами и почетными грамотами лучшие сотрудники главка. "Ваше преданное служение Родине, мужество, профессионализм не знают границ. Вы всегда готовы противостоять стихии, в вас верят, на вас надеются, и вы не раз доказывали, что для сотрудника МЧС России не существует невыполнимых задач", - сказал министр, обращаясь к сотрудникам.

На рабочей встрече с главой региона Артемом Здуновым Куренков обсудил вопросы совершенствования материально-технической базы пожарных подразделений, расположенных в отдаленных районах Мордовии.

Глава МЧС также оценил работу специалистов испытательной пожарной лаборатории в Саранске и посетил территорию Мордовского государственного природного заповедника, который находится в одном из самых отдаленных районов республики - Темниковском, его защита находится на особом контроле.

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