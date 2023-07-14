В ООН сообщили о гибели 289 детей-беженцев в Средиземном море на пути в Европу в 2023 году

Во всемирной организации отметили, что этот показатель вырос в два раза по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Число детей-беженцев, погибших за первые шесть месяцев 2023 года при попытке добраться по Средиземному морю до стран Европы, выросло почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года - со 150 до 289. Эти данные опубликовал в пятницу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), призвавший страны региона и Евросоюз улучшить координацию поисково-спасательных операций на море и защиту детей на путях миграции.

"В этом году [за первые шесть месяцев] 289 детей погибли в море, что почти в два раза больше, чем [за тот же период] в прошлом году, когда погибли 150 детей", - заявила на брифинге в Женеве руководитель отдела миграции ЮНИСЕФ Верена Кнаус. Она пояснила, что погибших детей, скорее всего, больше, так как во время многих кораблекрушений не остается выживших мигрантов, которых перевозили затонувшие суда. "Подлинное число жертв среди детей практически невозможно верифицировать", - сказала Кнаус.

"Странам региона и ЕС необходимо больше сделать для защиты детей на море, а также в их родных странах, государствах транзита и назначения", - отметила она, подчеркнув, что "для предотвращения смертей на море должны существовать безопасные, законные и доступные пути, чтобы дети могли искать защиты и воссоединяться со своими семьями".

По оценкам ЮНИСЕФ, за первые шесть месяцев 2023 года в Европу по Средиземному морю прибыли 11,6 тыс. детей, что почти в два раза больше, чем за первое полугодие 2022 года. Кнаус обратила внимание на тот факт, что среди прибывающих в Европу детей немало тех, кто отправился в путь без сопровождения взрослых. За первые три месяца 2023 года в европейские страны прибыли по Средиземному морю около 3,3 тыс. таких детей, что составляет 71% всех прибывших несовершеннолетних. "Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года", - резюмировала руководитель отдела ЮНИСЕФ.