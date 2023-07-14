Климатологи прогнозируют аномальную частоту крупного града на юге РФ в ближайшие два года

Это связано с изменением циркуляции атмосферы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Крупный град, от которого в последнее время пострадали несколько южных регионов России, будет в ближайшие два года выпадать аномально часто - чаще, чем за последнее столетие. Об этом заявил ТАСС кандидат географических наук по специальности "Метеорология, климатология, агрометеорология" Южного федерального университета (ЮФУ), доцент Александр Иошпа.

"За последнее время участились случаи выпадения града, это теперь стало чаще, чем было раньше. Изменения мы можем увидеть за последние 100 лет. Частота этого града теперь будет в ближайшие два года", - сказал Иошпа.

Ученый отметил, что это связано с изменением циркуляции атмосферы. По его словам, больше воздушных масс стало проникать со стороны Средиземноморья. При таких изменениях, отметил ученый, создаются благоприятные условия для того, чтобы менялась синоптическая обстановка.

О ситуации

Ранее мощный град обрушился на Сочи, тогда была повреждена кровля школы и центра национальных культур, а также дом семьи ветерана Великой Отечественной.

В конце июня ливень, сопровождаемый сильным ветром и градом, размеры которого в диаметре достигали 2 см, обрушился на Ростов-на-Дону, от стихии в городе пострадали десятки автомобилей.

Ранее ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщали об очередном штормовом предупреждении, до конца суток 14 июля, а также 15 июля в регионе прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 15 июля в северных и восточных районах до 28 м/с.