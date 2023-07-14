14 июля, 11:20
Военная операция на Украине

Ветераны СВО получат право на 250 часов профессиональной переподготовки

По данным Минобрнауки, они также смогут пройти курс повышения квалификации объемом не менее 16 часов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции смогут рассчитывать на курс профессиональной переподготовки в отечественных вузах объемом не менее 250 часов, а также на курс повышения квалификации объемом не менее 16 часов. Как сообщает в пятницу портал Министерства науки и высшего образования РФ, об этом шла речь на первом заседании рабочей группы наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", которое провели председатель фонда Анна Цивилева и министр Валерий Фальков, возглавляющий рабочую группу. В составе группы - представители органов власти, образовательных учреждений, государственных корпораций, отраслевых ассоциаций.

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"Особое внимание на заседании было уделено переобучению ветеранов СВО. Установлена минимальная длительность образовательных программ: в случае повышения квалификации - не менее 16 часов; в случае профессиональной переподготовки - не менее 250 часов. Валерий Фальков обратил внимание, что итогом переобучения для вузов должно стать трудоустройство выпускника. В этом направлении активное содействие оказывает Минтруд России", - говорится в сообщении.

Министр поручил участникам рабочей группы проработать предложения по масштабированию пилотного проекта Томского государственного университета, в котором принимает участие 75 ветеранов боевых действий. В рамках проекта еще до обучения они прошли реабилитацию и профориентацию. "Существует большой набор инструментов как по обучению, так и по переобучению и трудоустройству. Важно все эти инструменты продемонстрировать, они должны быть доступны для демобилизованных бойцов", - отметил Фальков, чьи слова цитирует портал. "Важно, чтобы предлагаемые к освоению специальности были востребованы на рынке труда с перспективой трудоустройства сразу после завершения обучения", - подчеркнула Цивилева.

Важной темой заседания стало психологическое тестирование и сопровождение демобилизованных бойцов, а также членов их семей. Фальков поручил участникам рабочей группы совместно с Минздравом РФ проработать перечень рекомендаций всем университетам, в том числе, психологическим службам на их базе, которые будут заниматься обучением и переобучением демобилизованных бойцов. По итогам заседания Фальков поручил составить перечень всех существующих на сегодня инструментов поддержки ветеранов СВО в части обучения, переобучения и трудоустройства. Его планируется распространить среди демобилизованных бойцов при поддержке сети филиалов фонда, которые с 1 июня работают во всех регионах РФ.

На заседании выступила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, которая обратила внимание на другие инструменты, направленные на трудоустройство ветеранов. Это, например, переобучение на средства региональных правительств или программа по субсидированию найма, в рамках которой государство частично компенсирует расходы на зарплату компаниям, принимающим на работу ветеранов боевых действий. По словам замминистра, крайне важно выстроить баланс в коммуникации всех участников процесса. 

Теги:
УкраинаРоссияФальков, Валерий НиколаевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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