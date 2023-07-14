Ветераны СВО получат право на 250 часов профессиональной переподготовки

По данным Минобрнауки, они также смогут пройти курс повышения квалификации объемом не менее 16 часов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции смогут рассчитывать на курс профессиональной переподготовки в отечественных вузах объемом не менее 250 часов, а также на курс повышения квалификации объемом не менее 16 часов. Как сообщает в пятницу портал Министерства науки и высшего образования РФ, об этом шла речь на первом заседании рабочей группы наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", которое провели председатель фонда Анна Цивилева и министр Валерий Фальков, возглавляющий рабочую группу. В составе группы - представители органов власти, образовательных учреждений, государственных корпораций, отраслевых ассоциаций.

"Особое внимание на заседании было уделено переобучению ветеранов СВО. Установлена минимальная длительность образовательных программ: в случае повышения квалификации - не менее 16 часов; в случае профессиональной переподготовки - не менее 250 часов. Валерий Фальков обратил внимание, что итогом переобучения для вузов должно стать трудоустройство выпускника. В этом направлении активное содействие оказывает Минтруд России", - говорится в сообщении.

Министр поручил участникам рабочей группы проработать предложения по масштабированию пилотного проекта Томского государственного университета, в котором принимает участие 75 ветеранов боевых действий. В рамках проекта еще до обучения они прошли реабилитацию и профориентацию. "Существует большой набор инструментов как по обучению, так и по переобучению и трудоустройству. Важно все эти инструменты продемонстрировать, они должны быть доступны для демобилизованных бойцов", - отметил Фальков, чьи слова цитирует портал. "Важно, чтобы предлагаемые к освоению специальности были востребованы на рынке труда с перспективой трудоустройства сразу после завершения обучения", - подчеркнула Цивилева.

Важной темой заседания стало психологическое тестирование и сопровождение демобилизованных бойцов, а также членов их семей. Фальков поручил участникам рабочей группы совместно с Минздравом РФ проработать перечень рекомендаций всем университетам, в том числе, психологическим службам на их базе, которые будут заниматься обучением и переобучением демобилизованных бойцов. По итогам заседания Фальков поручил составить перечень всех существующих на сегодня инструментов поддержки ветеранов СВО в части обучения, переобучения и трудоустройства. Его планируется распространить среди демобилизованных бойцов при поддержке сети филиалов фонда, которые с 1 июня работают во всех регионах РФ.

На заседании выступила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, которая обратила внимание на другие инструменты, направленные на трудоустройство ветеранов. Это, например, переобучение на средства региональных правительств или программа по субсидированию найма, в рамках которой государство частично компенсирует расходы на зарплату компаниям, принимающим на работу ветеранов боевых действий. По словам замминистра, крайне важно выстроить баланс в коммуникации всех участников процесса.