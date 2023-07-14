На северо-востоке Китая получили новые снимки и видеозаписи амурского тигра

Инфракрасные камеры также засняли двух охотящихся дальневосточных леопардов крупного и малого размеров

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Амурский тигр был зафиксирован на видеозаписях, сделанных специалистами из центра исследования кошачьих Национального управления лесного хозяйства и пастбищ в районе Мулин провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом в пятницу сообщило агентство Xinhua.

На полученных специалистами кадрах тигр неторопливо прогуливался перед камерой. Чжао Юэ, научный сотрудник организации, сообщил, что запись относится к апрелю 2023 года. Тигр на ней уже знаком ученым - он был спасен в апреле 2021 года, а затем выпущен в дикую природу в этом районе 18 мая 2021 года.

Инфракрасные камеры также засняли двух охотящихся дальневосточных леопардов крупного и малого размеров. Были получены изображения и других диких животных, таких как косуля и пятнистый олень. Агентство отмечает, что зафиксированное разнообразие видов животных свидетельствует о том, что пищевая цепочка в этом районе сформировалась, а естественная экологическая среда эффективно восстановлена.

Долгое время амурский тигр в провинции Хэйлунцзян считался вымершим, однако в декабре 2021 года в ходе плановых полевых исследований ученые вновь обнаружили следы самки амурского тигра в этом районе. Это стало первым доказательством возвращения редкого вида хищника в эту местность впервые за более чем 50 лет. В начале июня в провинции были сделаны первые снимки амурского тигра.

Китайские власти активно реализуют программы по сохранению этого вида, в том числе касающиеся его разведения в неволе. Так, в 2023 году в центре по разведению амурских тигров в той же китайской провинции уже родились более 30 тигрят.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей, а также северных районов Китая и КНДР. В настоящее время в России насчитываются около 750 амурских тигров.