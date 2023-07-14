В Московской патриархии прокомментировали перенос Радой Украины Рождества

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил, что власти Украины противопоставляют себя большинству христиан из числа своих граждан

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Государственные власти Украины противопоставляют себя подавляющему большинству христиан из числа своих граждан. Об этом в пятницу в Telegram-канале заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя перенос Радой Рождества с 7 января на 25 декабря.

"Удивительного в нынешней новости ничего нет. Госвласти Украины продолжают мимикрировать под Западную Европу, не будучи таковой, и противопоставлять себя практике подавляющего большинства христиан из числа своих граждан", - говорится в сообщении.

Епископ отметил, что многие беды киевской власти происходят от духовного саморазрушения, а борьба против духовной традиции собственного народа всегда влечет за собой последствия.

14 июля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект о переносе государственных праздников, в соответствии с которым Рождество в стране будут праздновать 25 декабря, а не 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. В пояснительной записке к документу утверждается, что "украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января", тогда как многие христиане мира празднуют его 25 декабря.