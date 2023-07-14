В Белгороде в больницу доставили трех пострадавших при взрыве машины

Они пробудут в больницах до 17 июля

ТАСС, 14 июля. Трое пострадавших в результате взрыва автомобиля в Белгороде госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Они пробудут в больницах до 17 июля, после чего врачи примут решения о дальнейшем нахождении в стационаре, рассказал в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения области Андрей Иконников.

"Состояние [у пострадавших] средней степени тяжести. Двое взрослых получили ранение нижних конечностей, обследование провели, они госпитализированы в городскую больницу №2, жизни ничего не угрожает. Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу: [у него] так же осколочные ранения нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов или костей, он находится в отделении, также жизни ничего не угрожает", - сказал он.

Иконников добавил, что госпитализированные будут находиться в больнице до понедельника, после чего врачи примут дальнейшие решения об их нахождении в стационаре.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в жилом микрорайоне Белгорода утром в пятницу произошел взрыв в автомобиле, осколочные ранения ног получили водитель, а также проходящие по тротуару женщина с трехлетним ребенком, на месте работают специалисты разных ведомств, уточняют обстоятельства и причины произошедшего.