Мезенцев: "Славянский базар" показывает единство народов Белоруссии и РФ в сложное время

Государственный секретарь Союзного государства отметил наличие "готовности помогать друг другу в равноправном диалоге"

ВИТЕБСК, 14 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" и проводимые на его полях мероприятия в рамках Дней Союзного государства демонстрируют единство народов Белоруссии и России в сложное для них время. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Самое главное - мы этим подтверждаем единство наших подходов. Сложное время, но мы видели, какие эмоции у горожан, у гостей праздника. Это эмоции не одного дня, это эмоции [базирующиеся] на фундаменте наших многосотлетних отношений, нашего единства и готовности помогать друг другу в равноправном диалоге, быть честными и надежными братьями и сестрами", - сказал госсекретарь.

Он напомнил, что в рамках Дней Союзного государства пройдут концерты, а также состоится круглый стол "Союзное государство - общая духовность и пространство возможностей", участники которого обсудят культурное и гуманитарное сотрудничество, развитие образовательного пространства и популяризацию историко-культурного наследия России и Белоруссии, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. "И мы хотим, чтобы разговор был очень честный, искренний и содержательный. И следующие дни у нас и встречи на площадке районов Псковской области и Витебской области, особый разговор и праздник, и торжества, и подарунки (подарки - бел.) - все должно быть вместе. И у нас еще два больших концерта на площадке филармонии и одного из концертных залов", - сказал Мезенцев.

Торжественное открытие "Славянского базара" состоялось 13 июля. В ближайшие дни на площадках фестиваля будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из Белоруссии и России. Церемония закрытия фестиваля состоится вечером 16 июля, однако на следующий день программа продолжится водевилем, концертами рок-исполнителей и мастеров шансона.