В Москве пройдет вебинар "Самострой - последствия возведения и использования"

Мероприятие состоится 18 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Предприниматели смогут принять участие в вебинаре "Самострой - последствия возведения и использования", который пройдет в Москве 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости, входящая в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, 18 июля в 16:00 проведет вебинар на тему: "Самострой - последствия возведения и использования". Участие бесплатное", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что информация будет полезна для предпринимателей и юридических лиц, которые ведут коммерческую деятельность на территории Москвы. Спикером выступит начальник управления контроля за объектами недвижимости по Юго-Восточному административному округу Николай Чуев.

Участникам расскажут о понятии незаконных построек и их признаках. Кроме того, спикер разъяснит последствия нарушения для пользователя в случае возведения объекта без разрешений. В рамках онлайн-встречи слушатели также узнают какие мероприятия проводит контрольное ведомство для выявления и пресечения размещения самостроев.