Уточнен порядок использования выходных для военных с детьми с инвалидностью

С 1 сентября родители детей с инвалидностью смогут брать дополнительные оплачиваемые 24 дня выходных подряд

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Военные, имеющие детей с инвалидностью, смогут накапливать дополнительные выходные и в течение года однократно брать до 24 таких дней подряд. Указ президента РФ Владимира Путина с соответствующими изменениями в положение о порядке прохождения военной службы опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ подписан в соответствии с принятым в конце 2022 года законом о поправках в Трудовой кодекс РФ, согласно которому с 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут брать дополнительные оплачиваемые 24 дня выходных подряд.

Сейчас, согласно российскому законодательству, родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Их можно взять подряд или разделить в течение одного месяца. Не использованные в текущем месяце выходные при этом не переносятся на следующий и "сгорают". Новые нормы меняют этот порядок и позволяют суммировать все причитающиеся за год выходные для их единовременного использования.

Ранее аналогичную меру для гражданских лиц утвердило правительство РФ.