Сябитова останется соведущей Гузеевой в новых выпусках шоу "Давай поженимся"

Телеведущая сообщила, что ожидает дату съемок

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российская телеведущая Роза Сябитова будет соведущей программы "Давай поженимся", которая вскоре вновь будет выходить в эфире Первого канала. Об этом Сябитова сообщила ТАСС в пятницу.

"Мне предложили вернуться в программу, сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила - мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся", - рассказала она.

Ранее о том, что "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала в конце июня, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст. Позже ведущая проекта Лариса Гузеева рассказала, что новые выпуски программы будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений, ее слова привели в пресс-службе Первого канала.

Программа "Давай поженимся" - свадебное ток-шоу, которое выходит на Первом канале с 2008 года. Среди постоянных ведущих передачи - Лариса Гузеева и Роза Сябитова.