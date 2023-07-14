Пушилин: регистрация епархий Донбасса в правовом поле России облегчит жизнь приходов

Они смогут использовать систему льготного налогообложения и соответствующие тарифы на ЖКХ, отметил врио главы ДНР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Регистрация Донецкой, Мариупольской, Горловской и Славянской епархий в составе Русской православной церкви даст возможность приходам использоваться систему льготного налогообложения и соответствующие тарифы на ЖКХ, сообщил в Telegram-канале в пятницу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Я искренне поддерживаю решение духовенства Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий о вхождении в состав Русской православной церкви. <…> Хочу подчеркнуть, что регистрация приходов в правовом поле Российской Федерации - это еще и шаг к созданию необходимых условий для их работы: приходы смогут пользоваться льготной системой налогообложения и тарифами ЖКХ, предусмотренными законодательством России", - написал он.

По словам Пушилина, вхождение епархий в РПЦ было непростым, однако "верным решением". "Я убежден, что это был непростой, но верный шаг. Украина последовательно уничтожает каноническое православие на своей земле. Но Россия никогда не позволит нарушать права верующих любой из религий. <…> Мною даны соответствующие распоряжения в минюст ДНР об оказании всей необходимой поддержки и ускорения процедуры оформления документов", - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что все преференции, которые получат епархии при вхождении в РПЦ, доступны не только православным общинам, но и любым религиозным организациям, прошедшим процедуру регистрации.

Ранее в пятницу командир казачьего полка Владимир Полуполтинных и станичный атаман Всевеликого войска Донского Александр Ефременко сообщили о переводе Горловской, Донецкой, Мариупольской, Славянской, а также Алчевской и Луганской епархий в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ.