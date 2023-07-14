14 июля, 12:12
Военная операция на Украине

Москалькова: случаи отказов детям бойцов СВО в льготном поступлении в вузы участились

Уполномоченный по правам человека считает это грубым нарушением федеральных законов "О свободе совести и о религиозных объединениях" и "Об образовании в РФ"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала чаще сталкиваться с обращениями по поводу отказов в предоставлении специальной квоты для поступающих в вузы детей участников СВО, она считает это грубым нарушением закона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В последнее время мне все чаще приходится сталкиваться с обращениями по поводу отказов в предоставлении специальной квоты для поступающих в вузы детей участников СВО. Считаю, что это грубое нарушение федеральных законов "О свободе совести и о религиозных объединениях" и "Об образовании в РФ", которые были доработаны в рамках указа президента по поддержке детей военнослужащих", - написала Москалькова в своем Telegram-канале в пятницу.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники специальной военной операции и их дети, а также Герои России и награжденные орденами Мужества лица будут приняты в вузы в рамках отдельной квоты. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация