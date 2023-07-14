В России появится виртуальный помощник для слабослышащих

Для его создания разработчики использовали мимику и жесты сурдопереводчика Дарьи Шарафаненко

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский разработчик передовых ассистивных технологий для людей с нарушениями зрения и слуха "Лаборатория Сенсор-Тех" и киностудия "Союзмультфильм" при поддержке Российского фонда развития информационных технологий создадут виртуального сурдопереводчика. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе киностудии.

"Разработка инструмента ведется при помощи технологии motion capture (захват движения). Так, сформированный с ее помощью виртуальный персонаж по имени Даша будет способен генерировать жесты. В будущем виртуальный сурдопереводчик сможет распознавать русский жестовый язык, переводить его в текст и озвучивать голосом", - говорится в сообщении.

Для создания цифрового помощника разработчики использовали мимику и жесты профессионального сурдопереводчика Дарьи Шарафаненко. Как сообщил руководитель студии захвата движения Сергей Лобанков, сейчас ведутся съемки материалов для приложения.

"Сегодня технология motion capture применяется не только в анимации, но в игровом кино, компьютерных играх. У "Союзмультфильма" есть большой опыт в этой сфере, однако, содействие в создании приложения для сурдоперевода - новый и знаковый этап для нас. Платформа поможет людям с ограниченным слухом в режиме 24/7 общаться и воплощать свои идеи в жизнь", - привели его слова в пресс-службе.

Виртуальный помощник будет доступен на онлайн-сервисе "Сурдо-помощь". Платформа станет доступна в виде веб-портала и мобильного приложения в 2024 году.