Израиль за шесть месяцев 2023 года посетили 103 400 россиян

Пресс-служба израильского министерства туризма сообщила, что рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 100%

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Россия заняла пятое место по турпотоку в Израиль за первые шесть месяцев 2023 года, еврейское государство за полгода посетили 103 400 россиян, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 100%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба израильского министерства туризма.

"Туристический поток из России в Израиль вырос на 100% за первое полугодие 2023 года", - говорится в сообщении. В списке стран-лидеров по въездному туристическому потоку за шесть месяцев 2023 года израильского Минтуризма Россия находится на пятом месте после США, Франции, Великобритании и Германии. "Россия - 103 400 туристов, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2022 года и на 33% меньше, чем за первое полугодие 2019 года", - указывается в таблице. "Из них в июне [2023 года] в Израиль из России прибыло 15 200 путешественников, что на 21% больше, чем в июне 2022 года и на 32% меньше, чем в июне 2019 года", - добавили в пресс-службе.

"Всего с января по июнь 2023 года Израиль посетили 1 970 800 туристов со всего мира, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2019 года", - отметили в израильском Минтуризма.