Центр Грабаря представил специальное помещение для иконы "Троица"

Заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова отметила, что финальные реставрационно-консервационные мероприятия в отношении иконы будут определены на расширенном экспертном совете в конце июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Реставрационный центр имени Грабаря представил журналистам специальное помещение, где будет храниться и реставрироваться икона "Троица" Андрея Рублева. Дальнейшие реставрационно-консервационные меры будут определены на расширенном реставрационном совете, который состоится в конце июля, передает корреспондент ТАСС.

"В реставрационном центре имени Грабаря для приема иконы святая "Троица" было подготовлено специальное помещение с определенным климат-контролем. Климат-контроль обусловлен просьбой хранителей и реставраторов Третьяковской галереи. Были обеспечены ровно такие же условия хранения, как когда икона пребывала в Третьяковской галерее: это постоянная температура 19 градусов, влажность 50%. Также у нас оборудована комфортная световая среда со светодиодными светильниками, световой температурой четыре тыс. кельвинов", - сказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Проханова отметила, что финальные реставрационно-консервационные мероприятия в отношении иконы будут определены на расширенном экспертном совете, который состоится в конце июля. По ее словам, в обсуждении примут участие специалисты из Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением иконы.

Главный инженер Центра Грабаря Павел Мачулис отметил, что помещение будет постоянно находиться под охраной. "Помещение закрывается, доступ сюда ограничен. Также оно оборудовано противопожарной системой и газовой системой пожаротушения", - добавил специалист.