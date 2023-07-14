Из Гатчины в Воронеж отправился первый туристический поезд "По дороге Ольденбургских"

Туристы совершат поездку по свадебному маршруту великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Первый поезд в рамках нового туристического маршрута РЖД "По дороге Ольденбургских", посвященного путешествиям членов императорской фамилии - дочери Александра III великой княгини Ольги Александровны и ее мужа, принца Петра Ольденбургского - отправился в пятницу в свой первый рейс из Гатчины. Поезд пройдет через Рамонь и Гатчину, после чего вернется в Петербург, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"14 июля со станции Гатчина Балтийская отправился в промопоездку тематический туристический поезд сообщением Гатчина - Рамонь - Воронеж - Санкт-Петербург с комплексной культурно-познавательной программой в бывшей императорской резиденции ГМЗ "Гатчина", в городе Воронеже и на территории комплекса "Историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", - рассказали в пресс-службе.

Туристы совершат поездку по железной дороге от Балтийского вокзала города Гатчины до станции Рамонь в Воронежской области по маршруту свадебного поезда великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича Ольденбургского, венчавшихся в 1901 году в Гатчинской дворцовой церкви и вечером того же дня проследовавших в имение "Рамонь" в Воронежской губернии.

Само имение в поселке Рамонь представляет собой дворцовый комплекс, включающий единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, а также здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2013 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских".

Проект разработан ОАО "РЖД" совместно с Государственным музеем заповедником "Гатчина" и "Дворцовым комплексом Ольденбургских". В числе участников пилотного проекта представители учреждений культуры и общественных организаций, а также руководители туристических компаний Северо-Западного региона и Воронежской области.

Ольденбургские

Великая княгиня Ольга Александровна - младшая дочь императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, сестра последнего российского императора Николая II. На момент смерти в 1960 году она оставалась последней великой княгиней дома Романовых. В 1901 году княгиня вышла замуж за герцога Петра Ольденбургского, чья мать была внучкой императора Николая I и Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона, а отец - правнуком царя Павла I.

Ольденбургские (нем. von Oldenburg) - российский герцогский и княжеский род немецкого происхождения, ветвь Гольштейн-Готторпской линии династии Ольденбургов, бывшие правителями княжества Ольденбург (позже герцогства). Они находились в близком родстве с династией Гольштейн-Готторп-Романовых, правившей в Российской империи. Младшая линия дома, потомки Петра Фридриха Георга, носила титул принцев Ольденбургских и князей Романовских.