Жительницы Москвы смогут проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва"

Обследование проводится семь дней в неделю и длится около часа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Врачи помогут женщинам проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва", в обследование входит цитологическое исследование, мазок из шейки матки и осмотр акушеркой. Об этом ТАСС сообщила главным внештатный специалист-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Вера Коренная.

"В этом году с 16 мая начали работу павильоны "Здоровая Москва", расположенные в парках и зонах отдыха Москвы. Базовый перечень исследований для женщин 18-39 лет, помимо прочих, включает цитологическое исследование мазка из шейки матки, осмотр акушеркой, для женщин старше 40 лет в программу еще включена маммография. При наличии отклонений будет назначена консультация врача-акушера-гинеколога или врача-онколога в медицинской организации. Кроме того, при наличии показаний врач-терапевт назначит ультразвуковое исследование молочных желез прямо в павильоне", - сказала Коренная.

Она отметила, что павильоны "Здоровая Москва" - уникальная возможность для жителей столицы узнать о состоянии своего здоровья без потери времени. Обследование проводится 7 дней в неделю и длится около 60 минут. Следует помнить, что профилактика - главный ключ к здоровой и счастливой жизни.

По словам специалиста, в павильоне можно не только проверить ключевые показатели здоровья, но и проконсультироваться со специалистами о способах профилактики. В расширенную программу "Здоровой Москвы" входят более 11 исследований. Помимо диагностики органов репродуктивной системы, они также направлены на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и некоторых других.

"Для каждого посетителя павильонов подбирается своя программа обследования в зависимости от пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и так далее. Москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут также пройти дополнительные исследования. Если по результатам будут выявлены отклонения, то пациентам в обязательном порядке проведут дополнительные исследования прямо в павильоне или направят на консультации к профильным специалистам других медорганизаций", - подчеркнула Коренная.

Павильоны ждут посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они расположены в парках и скверах города, в них уютно, работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой. Найти ближайший павильон и ознакомиться с полным перечнем исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения.