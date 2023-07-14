14 июля, 12:26,
обновлено 14 июля, 12:37

Карена Шаиняна внесли в реестр террористов и экстремистов

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В апреле 2022 года журналиста также признали в России иноагентом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов российского журналиста и блогера Карена Шаиняна, сообщается на сайте ведомства.

В апреле 2022 года он был также признан в РФ иноагентом.

Шаинян работал корреспондентом в издании "Коммерсантъ деньги", был заместителем главного редактора в журнале Slon. Вместе с Михаилом Зыгарем и Тимуром Бекмамбетовым они основали студию "История будущего", которой принадлежат проекты "1917. Свободная история", "1968.digital" и "Мобильный художественный театр".

Как разъясняли в пресс-службе Росфинмониторинга, законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусматривает запрет осуществлять операции с безналичными денежными средствами, ценными бумагами и имуществом, принадлежащими лицам, включенным в реестр террористов и экстремистов.

Последствием включения в этот реестр является замораживание принадлежащих лицу денежных средств и имущества с целью недопущения финансирования угрожающей гражданам, обществу и государству деятельности. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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