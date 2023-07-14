В ЛНР отремонтировали водовод, обеспечивающий подачу воды 230 тыс. абонентов

Предприятие "Лугансквода" заменило 3 км магистрального водовода "Алчевск-Стаханов"

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Лугансквода" наладили подачу воды 230 тыс. абонентов в Луганской Народной Республике, заменив 3 км магистрального водовода "Алчевск-Стаханов". Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

В среду специалист по связям с общественностью и прессой предприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко сообщал, что около 230 тыс. абонентов в республике остались без воды из-за ремонта на магистральном водоводе.

"Основные работы по ремонту магистрального водовода "Алчевск-Стаханов" завершены. <…> В ходе работ устранено 20 утечек на водоводе, заменен один из аварийных участков водовода протяженностью почти 3 км", - говорится в сообщении.

В "Луганскводе" сообщили, что сейчас идет заполнение, промывка и опрессовка водовода. Подача воды 230 тыс. абонентам возобновится не раньше 18 июля. При этом "Лугансквода" совместно с администрациями городов и районов ЛНР продолжит подвоз воды жителям.