В Петербурге изменят маршрут автобусов возле аэропорта из-за саммита "Россия - Африка"

Мероприятие пройдет 27-28 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Маршрут автобусов № 13А будет изменен с 17 по 30 июля в связи с проведением саммита "Россия - Африка" в Петербурге, заезд на остановку "Внуковская улица" возле терминала "Пулково-2" отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" .

"С 17 по 30 июля в связи с проведением саммита "Россия-Африка" изменится схема организации дорожного движения. Автобусы № 13А будут курсировать без заезда к бывшему зданию терминала АВК "Пулково-2". Заезд на остановку "Внуковская улица" временно отменяется", - говорится в сообщении.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".