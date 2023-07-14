14 июля, 12:38
Саммит Россия – Африка

В Петербурге изменят маршрут автобусов возле аэропорта из-за саммита "Россия - Африка"

Мероприятие пройдет 27-28 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Маршрут автобусов № 13А будет изменен с 17 по 30 июля в связи с проведением саммита "Россия - Африка" в Петербурге, заезд на остановку "Внуковская улица" возле терминала "Пулково-2" отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" .

"С 17 по 30 июля в связи с проведением саммита "Россия-Африка" изменится схема организации дорожного движения. Автобусы № 13А будут курсировать без заезда к бывшему зданию терминала АВК "Пулково-2". Заезд на остановку "Внуковская улица" временно отменяется", - говорится в сообщении.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургСаммит Россия – Африка
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