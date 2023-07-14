14 июля, 12:39

Минюст зарегистрировал Донецкую епархию РПЦ

Николай Тришин/ ТАСС
Спасо-Преображенский кафедральный собор, Донецк
© Николай Тришин/ ТАСС

Ведомство также зарегистрировало Горловскую епархию церкви

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ зарегистрировало в качестве религиозных организаций Донецкую и Горловскую епархии Русской православной церкви, сообщается на сайте министерства.

"Министерством юстиции Российской Федерации приняты решения о государственной регистрации религиозной организации "Донецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" и религиозной организации "Горловская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)". Сведения о религиозных организациях внесены налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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