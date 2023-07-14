В Южной Осетии в годовщину ввода миротворческих сил возложили цветы к обелиску Миротворцам

Президент республики Алан Гаглоев поздравил защитников Отечества с праздником и отметил их бесценный вклад в дело поддержания мира и стабильности

ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Южная Осетия в пятницу отмечает 31-ю годовщину начала российской миротворческой операции по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта. В этот день во всех храмах республики прошли молебны и возложения цветов к обелиску Миротворцам, передает корреспондент ТАСС.

14 июля 1992 года в республику вошли трехсторонние миротворческие силы, остановив конфликт, длившийся с 1989 года. Этот день указом президента Южной Осетии был внесен в календарь праздничных дней и памятных дат страны как День миротворца.

Мероприятия начались в пятницу утром в храме Святой Троицы и храме Рождества Пресвятой Богородицы с поминального богослужения по погибшим миротворцам, также поминальные литии прошли во всех храмах республики.

Несколько сотен человек, общественные и политические деятели, российские военнослужащие, дислоцированные в Южной Осетии и руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым по традиции возложили цветы и венки к стеле Миротворцам, установленной на улице Миротворцев в Цхинвале.

Вручение наград

Как сообщила пресс-служба главы государства, в этот же день президент республики Алан Гаглоев поздравил защитников Отечества с праздником и отметил их бесценный вклад в дело поддержания мира и стабильности в Южной Осетии и наградил их государственными наградами. За активное участие в осуществлении миротворческой операции в зоне грузино-осетинского конфликта и в связи с 31-й годовщиной ввода Смешанных сил по поддержанию мира в Республику Южная Осетия ветераны боевых действий были награждены медалями "Защитнику Отечества".

"Сегодня мы торжественно отмечаем знаменательную историческую дату. День ввода Смешанных сил по поддержанию мира в зону грузино-осетинского конфликта имеет для нашего народа особое значение. Первым долгом хочу выразить вам слова благодарности за вашу любовь к Родине. Вы внесли неоценимый вклад в становление государственности Республики Южная Осетия. Мы все помним, что народ Южной Осетии встречал вас со слезами на глазах", - сказал Гаглоев на церемонии награждения.

Он подчеркнул, что в тяжелые времена миротворцы вселили в граждан республики веру в светлое будущее. "Люди по-другому начали относиться к жизни. Со стороны государства вам всегда оказывалась и дальше будет оказываться поддержка. К сожалению, сегодня не все смогли присутствовать на этой встрече, кто-то по состоянию здоровья, а кто-то по другим причинам. Прошу вас передать государственные награды вашим товарищам и выразить им нашу признательность и благодарность", - сказал Гаглоев.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года, в соответствии с Дагомысским соглашением, для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.