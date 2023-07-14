КС РФ защитил право работников на выходное пособие при увольнении по соглашению сторон

Материальную ответственность может понести ответственное за подписание лицо, но не увольняемый сотрудник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) постановил, что увольняемый по соглашению сторон сотрудник предприятия вправе рассчитывать на выходное пособие по заключенному с такой нормой договору, даже если действия ответственного лица при подписании этого договора признаны произвольными. В таких случаях материальную ответственность может понести ответственное за подписание лицо, но не увольняемый сотрудник, иное бы повлекло для работника негативные последствия, следует из постановления КС РФ, опубликованного в пятницу.

"Признать ч. 8 ст. 178 Трудового кодекса РФ не противоречащей Конституции, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она не предполагает отказа в выплате работнику, уволенному по соглашению сторон, выходного пособия, выплата которого при увольнении по данному основанию предусмотрена трудовым договором и соглашением о его расторжении, в размере, установленном соответственно трудовым договором и соглашением о его расторжении", - говорится в постановлении.

Жалоба работницы ЖКХ

Поводом для проверки отдельных положений Трудового кодекса, регулирующих заключение трудовых договоров и установление отдельных условий для работников, стала жалоба Наталии Нестеренко. С 2019 по 2020 год она работала в МУП "Загорянская муниципальная служба ЖКХ" в должности начальника абонентского отдела.

Ее трудовой договор предусматривал, что при увольнении по соглашению сторон она получает выходное пособие в размере трехмесячной заработной платы. Аналогичное условие содержалось и в соглашении о расторжении трудового договора, подписанном сторонами в день увольнения заявительницы. Однако полагающихся ей денежных средств Нестеренко так и не получила.

Несогласная с нарушением условий договора, она обратилась в суд. Тем не менее судебные инстанции пришли к выводу, что директор предприятия, подписывая такие соглашения с Нестеренко и другими работниками, действовал произвольно и злоупотребил своим правом, так как предприятие было убыточным. Аналогичные же иски некоторых коллег Нестеренко тем не менее были удовлетворены.

При этом требования самой Нестеренко, которая является вдовой и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, были оставлены без удовлетворения. Исчерпав другие способы защиты своих прав, она обратилась в КС РФ. По ее мнению, законодательство допускает произвольное определение оснований для выплаты выходных пособий и круга их получателей, что ведет к злоупотреблениям в отношении увольняющихся работников и противоречит Конституции.

Решение КС РФ

КС РФ подчеркнул, что по умолчанию работодатель не обязан выплачивать работнику выходное пособие при увольнении по соглашению сторон. Однако такое условие может быть включено как в трудовой договор, так и в соглашение о его расторжении. В этом случае работник обоснованно ожидает выполнения условия о выплате выходного пособия в согласованном размере. Односторонний отказ работодателя от исполнения добровольно принятого на себя обязательства лишает работника тех денежных средств, на получение которых он правомерно рассчитывал.

Соответственно, если руководитель организации при подписании трудового договора или соглашения о его расторжении действовал недобросовестно и неразумно, без учета финансовых возможностей организации и вопреки ее интересам, то он и должен нести ответственность за причиненные такими действиями убытков.

Отказать же уволившемуся по соглашению сторон работнику во взыскании с работодателя выходного пособия в размере, установленном трудовым договором и (или) соглашением о его расторжении, суд не имеет права. Иная интерпретация положений Трудового кодекса, предполагающая отказ в выполнении прописанных условий трудового договора, невозможна. С учетом этого оспоренные нормы ТК РФ признаны соответствующими Конституции.

На основании позиции КС РФ судебные решения по делу Нестеренко подлежат пересмотру в установленном порядке.