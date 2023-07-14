В моногороде на Ставрополье впервые открыл набор медицинский институт

В учреждении предлагается обучение сестринскому делу по программе бакалавриата и лечебному делу по программе специалитета

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Медицинский институт открыли в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Вуз впервые начал прием заявок от абитуриентов, сообщил в пятницу глава города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

"Прием стартовал. В Невинномысске появилось четвертое высшее учебное заведение - Невинномысский медицинский институт. Вся необходимая документация была подготовлена в рекордные сроки - за четыре месяца. И теперь Невинномысский медицинский институт готов открыть свои двери для абитуриентов", - написал он.

В институте предлагается обучение сестринскому делу по программе бакалавриата и лечебному делу по программе специалитета. "Сегодня и город, и край испытывают нехватку медицинского персонала. И создание в Невинномысске медицинского института - еще одно решение этой проблемы. Уверен, Невинномысский медицинский институт станет кузницей профессиональных кадров для медицинских учреждений города и края", - отметил Миненков.

В 2021 году в моногороде открыли филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа. Ранее в моногороде не обучали будущих медиков.