14 июля, 13:09,
обновлено 14 июля, 13:58

Патриарх Кирилл попросил глав поместных церквей о поддержке в связи с гонениями на УПЦ

Патриарх попросил их о молитвах и "всемерной поддержке"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей в связи с новыми попытками изъятия Киево-Печерской лавры у Украинской православной церкви и попросил их о молитвах и "всемерной поддержке". Об этом сообщается в пятницу на сайте Русской православной церкви.

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"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей письма, в которых сообщил о новых попытках изъятия Киево-Печерской лавры у Украинской православной церкви и других фактах преследования верующих канонической церкви на Украине. <...> Владыка попросил предстоятелей поместных церквей вознести сугубые молитвы о страждущей Украинской православной церкви и выразил надежду на "всемерную поддержку в тяжелое для православного народа Украины время", - говорится в сообщении.

В письме патриарха, в частности, содержится информация о предпринимаемых попытках изъятия крупнейших монастырей у УПЦ, а также "о направленных против нее дискриминационных законах, о незаконных действиях украинских спецслужб, силовых структур и местных властей, о продолжающихся захватах храмов, о случаях агрессии и насилия по отношению к верующим канонической церкви и о реакции на это международных правозащитных организаций".

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против ее священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. 

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