14 июля, 13:09,
обновлено 14 июля, 13:22

В Австрии восстановили пострадавшее от вандалов советское захоронение

Речь идет о барельефе памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма

ВЕНА, 14 июля. /ТАСС/. Австрийские власти восстановили барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, который подвергся акту вандализма в мае. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"Во взаимодействии МВД Австрии и земельных властей Нижней Австрии последствия осквернения к настоящему моменту устранены, монументу возвращен первоначальный вид", - сообщил посол в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Посольство также выразило властям республики признательность "за оперативность в реакции на демарш и в осуществлении восстановительных работ".

В мае посольство сообщило, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбенфурт, земля Нижняя Австрия. Тогда же посольство направило в МИД Австрии ноту протеста. 

Теги:
АвстрияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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