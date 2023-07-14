14 июля, 13:24

Голикова поручила урегулировать прием в вузы для обеспечения технологического суверенитета

Также вице-премьер дала поручение Минобрнауки и Минпросвещения совместно с Минпромторгом и Минтрудом, регионами, образовательными организациями и предприятиями продолжать работу по трудоустройству выпускников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минобрнауки и Минпросвещения скорректировать цифры приема в учреждения среднего и высшего образования с учетом потребностей предприятий, которые обеспечивают технологический суверенитет страны. Об этом в пятницу журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"Татьяна Голикова поручила Минобрнауки и Минпросвещения России в соответствии со сферами ведения совместно с Минпромторгом и Минтрудом, регионами, образовательными организациями и предприятиями продолжать работу по трудоустройству выпускников. Кроме того, поручено организовать работу по формированию и корректировке контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования с учетом потребности предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

Ранее Голикова сообщала, что для обеспечения технологического суверенитета России в ближайшие пять лет потребуется 1 млн работников.

В целом говоря о ситуации на рынке труда, вице-премьер отметила, что численность зарегистрированных безработных в центрах занятости сейчас составляет 504 тыс. человек, что на 61 тыс. меньше, чем в начале года. В базе портала "Работа России" более 1,8 млн предложений о работе для соискателей. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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