14 июля, 13:31,
обновлено 14 июля, 13:58

В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что риск вспышки менингококковой инфекции на территории РФ отсутствует

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Вспышка менингококовой инфекции локализована в Свердловской области, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в Пскове.

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"16 пациентов находится под наблюдением. Состояние их удовлетворительно, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений. Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, риск вспышки менингококковой инфекции на территории РФ отсутствует.

"Тем, кому по эпидпоказаниям была показана вакцинация, проведена вакцинация [в Свердловской области]. Риска вспышки инфекции по всей России нет", - сказал Мурашко журналистам.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявили 9 июля о 15 случаях менингококковой инфекции, из которых два - летальные. Среди заболевших сотрудники распределительного центра Ozon и проживавшие с ними в одном общежитие двое сотрудников ПАО "Уралхиммаш". В самой компании отмечали, что на складе организована дезинфекция и проводится вакцинация. Глава Минздрава России сообщал ТАСС, что вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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