Голикова: общественные науки остаются наиболее популярными сферами среди выпускников

По словам вице-премьера, в 2023 году ожидаемый выпуск составляет 916 068 человек

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Общественные науки являются наиболее популярными сферами обучения, около 38% выпускников текущего года приходится на них. Далее идут инженеры (28,2%) и педагоги (10,09%), сообщили в пятницу в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Наиболее популярные сферы обучения среди выпускников - общественные науки (38%), инженерное дело и технические науки (28,2%), образование и педагогика (10,09%) и здравоохранение и медицина (8,3%)", - говорится в сообщении.

По ее данным, в 2023 году ожидаемый выпуск составляет 916 068 человек, из них свыше 565 тыс. выпускников выйдут на рынок труда, а остальные планируют продолжить обучение.

"Поскольку задачи трудоустройства - это междисциплинарный, межведомственный вопрос, то в данном направлении совместно с Центрами карьеры университетов активно включены в работу и Центры компетенций платформы АНО "Россия - страна возможностей". Вместе в рамках реализации профориентационной деятельности Центры помогают студенту, а впоследствии выпускнику с его карьерной траекторией, в том числе в маршрутизации выпускников целевого обучения на предприятия, с которыми у них заключен контракт", - сказала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, чьи слова приводятся в сообщении аппарата.