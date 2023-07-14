В Петербурге для проведения репетиций парада ВМФ в дневное время разведут мосты

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" также добавили, что в эти даты ночью разводка мостов планируется по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сразу три моста в центре Петербурга будут разведены в дневное время 19 и 23 июля для проведения репетиций парада ко Дню ВМФ. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" .

"19 и 23 июля состоятся дневные разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов с 11.00 до 12:15, в это время в акватории Невы состоятся репетиции Главного Военно-морского парада" , -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в эти даты ночью разводка мостов планируется по графику. Расписание разводки во время Главного военно-морского парада будет опубликовано после проведения всех репетиций. Разводка мостов в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля планируется без изменений.

Кроме того, в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" отметили, что в связи с проведением репетиций Главного военно-морского парада 19 и 23 июля с 09:00 до 14:00 будет закрыто троллейбусное и трамвайное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Литейному мосту, Троицкому мосту. Трамваи №№ 3, 6 , Троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22 проследуют в объезд.

В 2022 году Главный военно-морской парад проходил 31 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, четыре подводные лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад уже успел стать центральным действием главного военно-морского праздника страны.