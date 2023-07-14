Патриарх Кирилл: Киев пытается полностью изгнать верующих УПЦ из Киево-Печерской лавры

По словам предстоятеля РПЦ, ответственность за страдание невинных верующих навсегда ляжет на плечи организаторов террора и тех, кто попустительствовал гонениям

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Силовые акции украинских властей имеют целью окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, и ответственность за страдание невинных верующих навсегда ляжет на плечи организаторов террора и тех, кто попустительствовал гонениям. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с попытками изгнания верующих из Киево-Печерской лавры.

"Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители. <...> Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям", - говорится в заявлении.

Предстоятель РПЦ напомнил, что Киево-Печерской лавре - древнейшей обители русского православия - во времена СССР уже приходилось сталкиваться с безбожными гонениями. Лавру дважды закрывали: в 1920-е и в 1960-е годы. В первом случае часть насельников была расстреляна, многие были заключены в тюрьмы или сосланы, а сама лавра подверглась разорению. За последние 30 лет монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран.

По словам патриарха, те, кто сегодня вновь пытаются ликвидировать лавру как духовный центр для миллионов верующих, делают себя наследниками богоборцев XX века. "На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих", - отмечается в послании.

Русская православная церковь, равно как и другие поместные православные церкви, неоднократно обращалась в международные организации и призывала остановить гонения на верующих УПЦ, констатировал патриарх. "Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека", - добавил он.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против ее священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.