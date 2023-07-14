В РПЦ сообщили, что три епархии Донбасса зарегистрировали по российским законам

Речь идет о Луганской, Донецкой и Горловской епархиях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Луганская, Донецкая и Горловская епархии были зарегистрированы как российские юридические лица, сообщил ТАСС в пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). По его словам, Священный синод РПЦ для обсуждения их статуса пока не собирался.

Ранее станичный атаман Всевеликого войска Донского Александр Ефременко и командир казачьего полка Владимир Полуполтинных сообщили о том, что Луганская и Алчевская, Донецкая и Мариупольская, а также Горловская и Славянская епархии "зарегистрированы в составе Русской православной церкви". Позднее в пятницу на сайте Министерства юстиции РФ появилось сообщение о том, что ведомство зарегистрировало в качестве религиозных организаций Донецкую и Горловскую епархии.

"Сейчас произошла регистрация этих епархий по российскому законодательству, и в этом ничего особо сенсационного нет. Естественно, что религиозные организации, действующие на территории России, должны быть юридически оформлены, как это предполагает российское законодательство", - сказал епископ Савва.

Он пояснил, что различные епархии, которые были до недавнего времени на территории Украины, в том числе Луганская, Бердянская и другие, всегда были частью Русской православной церкви, но только их связь с патриаршим престолом осуществлялась через митрополита Киевского и через Синод Украинской православной церкви в Киеве.

"Сейчас мы видим, что Украинская церковь претерпевает гонения, что общение епархий, которые сейчас находятся на территории России, с церковным Киевом очевидно затруднено, поэтому по всем вопросам, которые раньше они задавали блаженнейшему митрополиту Киевскому, они обращаются к святейшему патриарху", - отметил епископ Савва.

На уточняющий вопрос, рассматривал ли вопрос о положении Луганской, Донецкой и Горловской епархий Священный cинод Русской православной церкви, собеседник агентства ответил, что "заседания Синода пока не было".

Ситуация с церковью на Украине

В мае этого года Священный синод Русской православной церкви принял в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ Бердянскую епархию Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Запорожской области, а в октябре прошлого года - Ровеньковскую епархию УПЦ на территории ЛНР. В июне 2022 года Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии УПЦ после их обращений также были приняты в непосредственное подчинение патриарху Кириллу и Синоду и объединены в созданную Крымскую митрополию РПЦ.

27 мая 2022 года в Киеве Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости".

После этого о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси заявили Симферопольская, Феодосийская, Джанкойская, Донецкая, Луганская, Горловская, Ровеньковская, Изюмская, Новокаховская и еще ряд епархий УПЦ. Синод РПЦ после решений киевского собора принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской православной церкви.