Более 700 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

Время ожидания составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 716 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов, при этом со стороны Краснодарского края очереди нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

" [На] 16:00 со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 716 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13:00 (мск) со стороны Керчи в очереди находились 395 машин, со стороны Тамани затруднений проезда не было.

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, в настоящее время увеличено количество постов досмотра со стороны Крыма.

"В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены. Со стороны Крыма <…> организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди. Установлены дополнительно биотуалеты", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.