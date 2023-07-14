Главам делегаций африканских стран на саммите подарят конфеты с "настроением Петербурга"

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев также сообщил, что

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Музыкальные шкатулки с шоколадными конфетами, изготовленными в Петербурге, подарят главам делегаций африканских государств, которые примут участие в саммите Россия - Африка 27-28 июля. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Для глав делегаций африканских государств подготовлены традиционные петербургские сувениры, а также специальные официальные подарки - музыкальные шкатулки с шоколадными конфетами. Оригинальные кондитерские изделия имеют уникальный вкус Санкт-Петербурга: <…> пралине грильяж с черной смородиной и карельской солью", - рассказал глава комитета.

По словам Корнеева, такие сувениры разработаны для "популяризации образа жизни и традиций Петербурга" и являются "своего рода продолжением туристского слогана Петербурга - "Город, где рождается хорошее настроение".

По мнению главы комитета, проведение саммита в Петербурге будет способствовать повышению интереса представителей африканского континента к поездкам в город на Неве. "Индустрия гостеприимства Санкт-Петербурга готова достойно встретить наших гостей", - отметил он.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".