В 63 регионах России планируют внедрить новую инфосистему лесного хозяйства в 2023 году

Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что программа позволит создать цифровой двойник леса

УЛЬЯНОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Инфосистема лесного хозяйства охватит 63 региона до конца этого года. Об этом в пятницу сообщил журналистам в кулуарах пленарного заседания III Всероссийского форума "Цифровая трансформация лесного комплекса" заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Вячеслав Спиренков.

"До конца года мы планируем в 63 субъектах Российской Федерации ее внедрить и в следующем году в первом квартале распространить ее на всю территорию Российской Федерации", - сказал он.

Спиренков добавил, что сейчас проект внедряется в трех пилотных регионах - в Архангельской, Московской и Ульяновской областях. "Мы выбирали субъекты с разным уровнем информатизации. <…> Мы разбили внедрение системы по этапам - по регионам, то есть как три пилотных региона внедрят, мы разберем все проблемы, усовершенствуем систему, и потом начнем поэтапно подключать дополнительно субъекты", - пояснил он.

Замглавы Рослесхоза уточнил, что позавчера в третьем чтении был принят законопроект, который позволяет с 1 сентября начинать внедрять систему по всей территории Российской Федерации. "Регион, конечно, должен обучить сотрудников, совместно с нами подключиться к системе и начать с 1 сентября учет всех лесохозяйственных мероприятий, все взаимодействие с лесопользователями через федеральную систему", - отметил он.

По словам Спиренкова, программа позволит создать цифровой двойник леса. "Это позволит более эффективно использовать леса, понять, что у нас действительно происходит, и белые пятна полностью исключить", - подчеркнул замглавы Рослесхоза.

Он также сообщил, что инфосистема позволит охватить весь цикл, начиная от лесовосстановления. "Посадили лес, он вырос, мы осуществляем уход - все это фиксируется. Потом использование лесов, либо их предоставление для рекреации, либо для рубки. И, конечно, все чрезвычайные ситуации, такие как пожары, ветровалы, порча леса вредителями - все это будет фиксироваться в системе, и мы получим такую бесшовную информацию и сможем принимать решения на всех уровнях власти. И гражданам, лесопользователям также эта информация будет доступна на публичной лесной карте, где можно будет узнать все о конкретной точке, делянке", - добавил Спиренков.