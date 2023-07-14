В России за полгода благоустроили около 1,4 тыс. общественных и дворовых пространств

По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, до конца года планируется благоустроить около 8 тыс. общественных территорий

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 1,4 тысячи общественных и дворовых пространств благоустроено в России за прошедшие полгода. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Летом все мы стараемся проводить больше времени на свежем воздухе, и, конечно, хочется отдыхать в комфортных условиях на благоустроенных площадках. За полгода мы обустроили уже порядка 1 400 общественных и дворовых пространств. Среди них парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки", - написал Хуснуллин.

По информации Хуснуллина, в целом до конца года планируется благоустроить около 8 тыс. общественных территорий.

При этом особое внимание вице-премьера направлено на создание комфортной среды в российской глубинке. "Также продолжаем менять облик малых городов и исторических поселений по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Результаты очередного конкурса подведем уже в ближайшее время!" - отметил зампред правительства.

Ранее сообщалось, что география проекта в этом году охватывает 83 субъекта РФ, в процессе его реализации находятся 353 территории-победителя всероссийского конкурса по благоустройству.

Цель федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - к 2030 году улучшить качество городской среды в полтора раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.