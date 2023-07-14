14 июля, 14:54

Депутат Думы Булавинов извинился перед экс-супругой за несдержанность

Парламентарий сообщил, что сильно сожалеет об инциденте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Вадим Булавинов извинился перед бывшей супругой за несдержанность. Соответствующий пост он разместил на своей странице во "ВКонтакте".

"Отмалчиваться по ситуации с моей бывшей супругой, наверное, неправильно. Я очень сильно сожалею о том, что произошло между нами. Конечно же, я приношу ей свои извинения и раскаиваюсь в своей несдержанности", - написал депутат.

Ранее появилась информация, что депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Вадим Булавинов якобы избил свою бывшую жену. Позднее он опубликовал пост с опровержением этой информации, но потом удалил его со своей страницы, объяснив это тем, что эмоции в данной ситуации излишни.

Булавинов является заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, региональным координатором федерального партийного проекта "Историческая память". С 2002 года по 2010 год занимал пост главы Нижнего Новгорода. 

Теги:
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