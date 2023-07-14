Николай Дроздов находится в больнице из-за отравления

Как сообщил певец и композитор Дмитрий Дунаев, телеведущий чувствует себя лучше, однако пока остается под наблюдением врачей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов обратился в больницу из-за отравления, сейчас он чувствует себя лучше, однако пока остается под наблюдением врачей. Об этом сообщил ТАСС друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Ранее телеграм-канал "112" сообщил, что телеведущий госпитализирован в одну из московских клиник.

"Только что мы разговаривали с Татьяной Петровной (жена Дроздова - прим. ТАСС). У него небольшое отравление. Отвезли в больницу, сделали необходимые процедуры. Сейчас он чувствует себя хорошо, но врачи сказали, что несколько дней еще нужно будет полежать, чтобы сделать необходимые процедуры", - рассказал он.

Дунаев также подчеркнул, что причин для паники нет.

В январе Дроздов попал в больницу после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии.

Дроздову 85 лет. Российский зоолог и телеведущий, член Российской академии естественных наук. С 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепередачу "В мире животных". В настоящее время преподает в университете, является доктором биологических наук, заслуженным профессором МГУ имени М. В. Ломоносова. Ученый является автором более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Кроме того, он снялся в нескольких кинофильмах и сериалах. Его голос можно услышать в мультфильмах "В поисках Дори" и "Зверополис". Дроздов - лауреат премии "Золотая панда", лауреат премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.